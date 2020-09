Referendum, le ragioni del sì e del no a confronto

Il 20 e il 21 settembre andremo a votare per modificare il testo della nostra Costituzione, con lo scopo di ridurre il numero dei parlamentari di 345 unità. E’ un bene è un male? Un confronto tra le ragioni del SI e quelle del NO è stato organizzato dai ragazzi dell UDU (Unione degli Universitari) in collaborazione con la Presidenza del Consiglio Comunale di Parma.



Si terrà giovedì 17 settembre alle ore 18 sotto i Portici del Grano (piazza Garibaldi)

Il confronto avverrà tra Roberta Roberti, consigliera comunale al comune di Parma, e Simone Guernelli , consigliere comunale M5S al comune di Colorno. Moderatore: Maurizio Chierici, giornalista

Inoltre a chiusura della campagna elettorale, Giovedì 18 alle 18 Il Comitato per il NO terrà un flash-mob in Piazza Garibaldi, davanti al Regio e davanti al monumento del Partigiano

