Un allievo del Boito a Unomattina

Carlo Curatolo, studente che ha conseguito il Master annuale di secondo livello «Alto Perfezionamento in Interpretazione musicale - Chitarra» presso il Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma, sarà ospite della puntata di «UnoMattina in Famiglia» in onda sabato 19 settembre alle 8.25.

Il programma di Rai1 del finesettimana, prevede infatti quest’anno uno spazio dedicato ai vincitori della XIV edizione del Premio Nazionale delle Arti 2019, concorso bandito ogni anno dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Curatolo aveva vinto per la sezione Chitarra, scelto durante le selezioni tenutesi domenica 30 giugno 2019 a Caltanissetta.