Anche a Vaio e Borgotaro la Giornata nazionale per la sicurezza delle cure

“Operatori sanitari sicuri, pazienti sicuri”: è questo lo slogan dell’edizione 2020 della Giornata nazionale della sicurezza delle cure, che anche quest’anno ha visto le due aziende sanitarie parmensi impegnate per promuovere la cultura della sicurezza per operatori e pazienti. Anche negli ospedali di Vaio (Fidenza) e Borgotaro questa mattina sono stati allestiti due punti informativi, rivolti sia agli operatori sanitari che alla cittadinanza, con brochure, manifesti e cartoline. L’obiettivo è stato quello di rafforzare i messaggi per la sicurezza, la partecipazione e la comunicazione sanitaria, come ad esempio: comunicare con precisione agli operatori le terapie che si stanno effettuando, l’importanza della documentazione sanitaria, la diffusione delle principali raccomandazioni d'accesso ai luoghi di cura, la sicurezza delle cure nel percorso del paziente oncologico.

salute