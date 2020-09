Le segnalazioni arrivano da più parti: una raffica di furti di biciclette davanti alle scuole superiori della città. Molte delle due ruote erano all'esterno per la nuova normativa di sicurezza anti-Covid. Di questi episodi parla in una nota anche il consigliere comunale di minoranza del Pd Sandro Campanini.

"E’ un fatto grave, sia per il danno arrecato ai proprietari, sia perché potrebbe disincentivare la spinta verso una mobilità pulita, che è invece indispensabile. Invito i proprietari a sporgere denuncia. - scrive Campanini - Occorre pensare da subito a iniziative straordinarie per tutelare le bici, anche quelle che non possono essere parcheggiate nei cortili degli istituti, e servono controlli mirati della Polizia Municipale nei dintorni delle scuole. Nel contempo, mi permetto di suggerire a chi usa la bici di conservare una foto del mezzo: a volte alcune bici rubate sono state recuperate grazie a questo accorgimento".