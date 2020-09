Incidente intorno alle 8.30 a Sanguinaro di Fontanellato. A scontrarsi, un'auto e una moto. Il motociclista è stato sbalzato a terra e ha riportato ferite di media gravità. e' stato trasportato al Maggiore da un'ambulanza della Pubblica di Noceto.

Per consentire i soccorsi e la rimozione dei veicoli, sulla via Emilia il traffico è rimasto bloccato, in entrambe le direzioni, per quasi un'ora.

Sul posto le squadre Anas e le Forze dell'Ordine.