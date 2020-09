Settimana Europea della Mobilità Sostenibile: promozioni per studenti e turisti

La 19a edizione della Settimana Europea della Mobilità è un vero e proprio appuntamento fisso per tutte le persone che hanno a cuore il benessere dell’ambiente che ci circonda e dell’aria che respiriamo; una buona occasione per ragionare sul modo in cui cambiano le nostre abitudini ed il nostro stile di vita, anche a seguito dell’emergenza sanitaria ancora in corso. Il tema di quest’anno "Emissioni zero, mobilità per tutti" mette al centro di questa edizione della Settimana Europea della Mobilità il modo in cui le persone si muovono dentro la città e nel contesto urbano, in generale, promuovendo comportamenti virtuosi per un futuro privo di emissioni di carbonio.

Infomobility, al fianco del Comune di Parma quando si parla di mobilità sostenibile, presenta una serie di iniziative volte a promuovere i servizi di bike sharing, car sharing e Cicletteria; l’obiettivo è quello di consolidare in città una vera e propria cultura della mobilità green, capace di portare alle persone non solo una giusta consapevolezza ambientale, ma anche nuove abitudini di mobilità e un vantaggio reale per le tasche dei cittadini. Incentivando i mezzi di spostamento alternativi all’auto privata, che limitano il traffico urbano, risparmiamo emissioni dannose alla nostra salute, salvaguardiamo la qualità dell’aria che respiriamo e, allo stesso tempo, sosteniamo un corretto distanziamento sociale.

Le promozioni sono rivolte a diverse categorie di utilizzatori, come ad esempio i medici e gli infermieri, gli studenti ed il personale dell’Ateneo Universitario di Parma, turisti, utenti abbonati al servizio di Trasporto Pubblico Locale.

PUNTO MOBILE INFOMOBILITY – CARGO BIKE

Nei giorni della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, da mercoledì 16 a martedì 22 Settembre - presso le cargo bike di Infomobility, dalle ore 17 alle ore 18 in Piazza Garibaldi o in Piazzale della Pilotta, verranno fornite informazioni sui servizi di bike sharing, car sharing e Cicletteria; verranno inoltre consegnati simpatici omaggi a chi si iscrive o a chi rinnova l’iscrizione ai servizi durante questa settimana, a medici e infermieri iscritti ai servizi di mobilità condivisa e agli utenti virtuosi, ossia coloro che hanno maggiormente utilizzato i servizi nel corso dell’ultimo anno, contribuendo con le proprie scelte di mobilità al risparmio di CO2 in città.

SCONTI PER STUDENTI E PERSONALE DIPENDENTE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA

Da diversi anni Infomobility e Università di Parma collaborano per promuovere l’utilizzo dei servizi di mobilità sostenibile rivolti a tutti i membri della comunità universitaria; anche quest’anno gli studenti e il personale strutturato dell’Università di Parma potranno abbonarsi ai servizi di Bike Sharing e al parcheggio custodito per le biciclette in Cicletteria a tariffe agevolate:

Abbonamento annuale bike sharing: 15 euro (invece di 25 euro)

Rinnovo abbonamento annuale bike sharing: 10 euro (invece di 15 euro)

Abbonamento annuale deposito Cicletteria: 120 euro (invece di 160 euro)

Abbonamento mensile deposito Cicletteria: 11 euro (invece di 15 euro)

Per aderire è necessario mostrare presso lo sportello della Cicletteria il badge identificativo di UniPR, la Student Card oppure compilare il modulo di “dichiarazione sostitutiva” scaricabile dai siti web di Infomobility e di Ateneo insieme a un documento d’identità valido.

PROMOZIONE BUS + BIKE: BIKE SHARING GRATUITO A CHI ACQUISTA L’ABBONAMENTO DELL’AUTOBUS

Tutti coloro che decidono di acquistare un abbonamento annuale per il trasporto pubblico urbano o extraurbano di Parma, fino al 31 Dicembre 2020, potranno usufruire di un abbonamento annuale gratuito al bike sharing. L'iniziativa, che si colloca nel disegno di riforma della mobilità, promuove l'intermodalità tra bici e bus e consente all'utente di muoversi agevolmente in città usando l'uno o l'altro mezzo di trasporto, a seconda delle necessità del momento o del percorso da fare.

PARMA CARD E TURISTI: BIKE SHARING GRATUITO

I turisti che acquisteranno la PARMA CARD per l’anno 2020 e 2021 avranno la possibilità di muoversi gratuitamente in città con il servizio Bike Sharing per 3 giorni e per 4 ore ciascun giorno. Basterà scaricare l’App dedicata al bike sharing Bicincittà, inserire il codice di gratuità e le bici potranno essere prelevate direttamente con lo smartphone. Parma Card è una tessera del Comune di Parma che dall’1 settembre 2020 permette di accedere con prezzi competitivi e molti benefici al sistema turistico- culturale del territorio: https://parma2020.it/it/parma-card/