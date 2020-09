Verdi Off, stasera la «Baraonda» alle Serre Petitot

Nell'ambito di Verdi Off oggi, in due repliche, alle ore 18.30 e 19.30 alle Serre Petitot del Parco Ducale, i danzatori di Linea d’aria, Alex Sander Dos Santos e Danila Massara presentano lo spettacolo «Baraonda Verdi» da loro ideato, coreografato e interpretato: uno spettacolo di teatrodanza liberamente ispirato alla Trilogia popolare verdiana.

In scena, i due allegri menestrelli-danzastorie, con leggerezza e poesia, si appresteranno a narrare, danzando, le più celebri opere del Maestro. Trame e arie si ingarbugliano dando vita ad una storia inedita e irriverente. Lo spettacolo, con i costumi e gli accessori di LaboratoArt, è prodotto dalla compagnia francese LD’A Linea d’aria, con il sostegno alla produzione del CND Centre National de la Danse del comune di Pantin. Nata nel 2012 dall'incontro di tre ballerini, Alex Sander dos Santos, Danila Massara e Luciana Dariano, LD'A Linea d'Aria è una compagnia di danza contemporanea con sede a Parigi che sviluppa diversi progetti sia in Francia che sia all’estero. Di origini brasiliane e italiane, i ballerini - creatori hanno maturato esperienze in diverse compagnie, prima di dare vita a una loro compagnia di danza, ma soprattutto un collettivo unito al servizio dell'arte, dove il concetto di distanza - fisica e culturale - costituisce la base del lavoro del gruppo. Da qui il nome: «linea d'aria», un'espressione italiana analoga al francese «à vol d'oiseau», che è definita come la distanza più breve tra due luoghi. L'obiettivo della compagnia è la creazione e la produzione di progetti multidisciplinari attraverso una stretta collaborazione di artisti con una simile sensibilità e visione dell'arte.

80 i posti a sedere disponibili previa prenotazione obbligatoria su www.teatroregioparma.it

r.c.