Il casello di Parma sulla A1 chiuso per due notti lunedì e martedì

Sulla A1 Milano-Napoli, per lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, nelle due notti consecutive di lunedì 21 e martedì 22 settembre, con orario 21-6, sarà chiusa la stazione di Parma, in uscita e in entrata, per chi proviene e per chi è diretto verso Milano e Bologna. In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di di Parma ovest sulla A15 Parma-La Spezia di competenza S.A.L.T. o, in ulteriore alternativa, la stazione di Terre di Canossa Campegine o Fidenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA autostrada

casello parma