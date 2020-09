Operazione Stazioni Sicure

Oltre 1000 persone identificate, 37 stazioni ferroviarie controllate, centinaia di bagagli ispezionati,

3 persone indagate e 4 sanzioni contestate per violazioni al Regolamento di Polizia Ferroviaria.

Questi i risultati dell’operazione straordinaria di controllo a viaggiatori e bagagli denominata

“Stazioni Sicure”, coordinata a livello nazionale dal Servizio Polizia Ferroviaria del Ministero

dell’Interno, che ha visto impegnati sull’intero territorio regionale, circa 150 operatori della Polizia

Ferroviaria.

Nella stazione di Bologna i poliziotti hanno rintracciato e denunciato per evasione dagli arresti

domiciliari un cittadino marocchino e due cingalesi risultati non in regola con le norme sul

soggiorno in Italia.

Le attività, coordinate dal Centro Operativo Compartimentale della Polizia Ferroviaria mediante i

sistemi di geolocalizzazione delle pattuglie e remotizzazione delle immagini di stazione, sono state

ottimizzate grazie all’utilizzo degli smartphone in dotazione alle pattuglie per il controllo in tempo

reale dei documenti elettronici.

Il dispositivo adottato dalla Polizia Ferroviaria, anche con il contributo di personale di Protezione

Aziendale, delle Ferrovie dello Stato Italiane e delle Guardie Particolari Giurate, è stato attuato

effettuando i controlli di polizia ai varchi di accesso alla stazione.

Gli Agenti del Settore Operativo Polizia Ferroviaria di Bologna Centrale hanno, inoltre, tratto in

arresto un cittadino tunisino che, poco prima, a bordo di un treno in arrivo a Bologna, aveva

strappato di mano il cellulare ad un viaggiatore pakistano; inseguito dalla vittima e da altri

viaggiatori, all’arrivo del convoglio a Bologna il tunisino ha cercato di proseguire nella fuga ma è

stato bloccato dagli Agenti della Polizia Ferroviaria, in collaborazione con una Guardia Particolare

Giurata.



