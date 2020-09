Piazza della Pace, quando la vasca diventa piscina

Turisti e passanti per un attimo hanno pensato ad uno scherzo. Anche perché, come ha notato qualcuno, chi di solito si fa il bagno non indossa le scarpe.

Ma l'uomo che ieri pomeriggio, intorno alle 16.30, ha trasformato la vasca di piazza della Pace nella sua piscina personale non si è preoccupato di simili trascurabili problemi di stile.

Con la disinvoltura di chi si sente a casa propria si è immerso completamente, rinfrescandosi e permettendosi anche qualche evoluzione, dimostrando di apprezzare particolarmente la possibilità di quel bagno con addosso un paio di calzoncini scuri e un paio di scarpe da ginnastica in pieno centro. Proprio nel cuore della capitale italiana della cultura.

