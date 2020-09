Domani il francobollo per Parma Capitale della Cultura 2020+2021

Domani uscirà il francobollo dedicato a Parma Capitale Italiana della Cultura. Previsto inizialmente per l’11 maggio scorso, pochi giorni prima dell’emissione è stato rinviato al 22 settembre a causa dell’emergenza sanitaria che per qualche mese ha bloccato – tra le tante cose – anche le uscite dei nuovi francobolli. Il francobollo che vedrà la luce domani include anche l’estensione al 2021 del titolo di Capitale: sarà presente il logo ufficiale che comprende entrambi gli anni. A stabilirlo, un comunicato del Ministero dello Sviluppo Economico, cui compete l’emissione dei francobolli. Si tratterà di un francobollo con l’affrancatura B (attualmente 1 euro e 10 centesimi) che corrisponde alla tariffa per l’invio in Italia di una lettera o di una cartolina fino a 20 grammi. Il bozzetto è stato predisposto dal Comune di Parma e ottimizzato dal Centro Filatelico della Direzione Operativa dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. La vignetta raffigura il Battistero di Parma e il logo di Parma Capitale Italiana della Cultura 2020 e 2021. La tiratura del francobollo, autoadesivo, è di quattrocentomila esemplari. Come previsto dalle nuove linee guida ministeriali per l'emissione delle carte valori postali, l’immagine non viene resa nota prima del giorno dell'emissione.