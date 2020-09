Fillea di Parma, Sauro Salati nuovo segretario generale

L'Assemblea Generale della FILLEA CGIL di Parma, alla presenza della segretaria generale della Camera del Lavoro Lisa Gattini, ha eletto oggi all'unanimità il nuovo segretario generale: si tratta di Sauro Salati, classe 1961, che prende il posto di Antonino Leone, prossimo alla scadenza di mandato.

Salati vanta una lunga esperienza in CGIL: entrato in FLAI nel settembre 1988, dove ha seguito importanti aziende alimentari del territorio come Parmalat, Plasmon, Rodolfi, nel luglio del 1998 passa alla FP CGIL di Parma con delega alla sanità. Nel 2006 entra nella segreteria regionale della FP CGIL, sempre con delega alla sanità e nel 2008 diventa segretario generale della FP CGIL di Parma. Dal 2016 è in forza Alla FILLEA CGIL territoriale di cui oggi prende le redini.

"Affronto questo mandato - ha affermato Salati - con l'intenzione di recuperare sul territorio una forte attenzione sul tema della legalità, con particolare riferimento agli appalti. Altri due capisaldi della nostra azione dovranno essere un consolidamento dei rapporti con l'organismo paritetico di Cassa Edile ed il contributo alla costruzione di un patto sociale per il lavoro con gli enti locali".

Un impegno tanto più significativo in un momento come quello che il territorio e il Paese tutto stanno attraversando, e per il quale al neosegretario vanno i migliori auguri di buon lavoro da tutta la CGIL di Parma.