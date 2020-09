Venerdì sciopero generale nazionale di tutto il personale educativo e scolastico

L'Unione Sindacale di Base ha proclamato uno sciopero generale nazionale di tutto il personale educativo e scolastico a tempo indeterminato e precario con qualsiasi tipologia di contratto del comparto funzioni Locali per l’intera giornata di venerdì 25 settembre 2020.

Il Comune fa sapere che nell’occasione verranno comunque garantiti i servizi minimi essenziali:

- Scuole Comunali dell’Infanzia e Asili Nido: ogni plesso ha provveduto a comunicare ai genitori che in tale giornata a causa dello sciopero potrebbe non essere garantito il regolare funzionamento del servizio;

- Servizio per l’Integrazione Scolastica: è stata inviata comunicazione ai dirigenti scolastici che non sarà garantita la presenza del personale socio-educativo-assistenziale in servizio.



Si potrebbero creare disservizi nei diversi settori del Comune interessati.