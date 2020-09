Aliverta e il Cigno gourmet: cena spettacolo

L’alleanza tra Verdi Off e Settembre Gastronomico si rinnova sotto il segno del binomio tra grande musica e haute cuisine, nello «show cooking» di e con Gianmaria Aliverta «In cucina con Verdi», in programma giovedì alle 19.30 sotto il Bersò del Parco della Musica.

Acclamato regista d’opera e drammaturgo, Gianmaria Aliverta debutta a Verdi Off in veste di attore in un divertissement che lo vedrà accompagnare gli spettatori alla scoperta di un lato meno noto del Maestro, la sua natura di raffinato ed esigente amante della cucina, che aveva alle proprie dipendenze un cuoco, come documentato da numerose lettere.

In un continuo gioco di rimandi tra musica e cucina, il menu che gli ospiti della serata potranno apprezzare, studiato dagli chef di Parma Quality Restaurants, sarà ispirato ai piatti cari a Giuseppe Verdi. «Lo spettacolo prende le mosse da una lettera inviata dal Maestro a Giulio Ricordi, in cui chiedeva consigli per avere un cuoco che non fosse un “bruciapentole”, anticipa Aliverta, “una faccenda che Verdi non esitava a definire “seria, anzi serissima”. Ed è qui che entro in scena io, presentandomi alla moglie di Giuseppe Verdi, Giuseppina Strepponi, che dovrà “provinarmi”, per così dire, e a un personaggio emblematico della poetica verdiana, Rigoletto, per ricordarci che, in fondo, tutta la vita è teatro».

I posti disponibili per questa cena sono 120. I biglietti, al costo di 75 euro, sono disponibili per l’acquisto presso l’Ufficio IAT del Comune di Parma, in Piazza Garibaldi, e sul sito www.parmacityofgastronomy.it. Per info: 0521 218889, turismo@comune.parma.it

