Dal 5 ottobre riaprono le mense universitarie ER.GO

Da lunedì 5 ottobre, in concomitanza con la ripartenza delle lezioni in presenza del primo semestre, riaprono le mense “Campus” e “Grossardi” e il Bar Paninoteca “Campus” gestiti da ER.GO, l’Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori.

Il Ristorante Self-Service “Campus” sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 14.30, mentre il Bar Paninoteca “Campus” dal lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 15. Entrambi sono situati al Campus Scienze e Tecnologie, Parco Area delle Scienze 57/A.

Il Ristorante Self-Service “Grossardi”, che si trova in vicolo Grossardi 4, al 2° piano, sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 14.30.

Per quanto riguarda il Bar Paninoteca “Cornocchio” di via del Taglio 8, all'interno del Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie, e il Bar Paninoteca “Kennedy” di via Kennedy 4, all'interno del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendale, resteranno chiusi fino al 30 settembre, salvo diverse disposizioni.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito web di ER.GO.

