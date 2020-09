Le grandi aree pubbliche che nessuno sembra volere

Sono 3 aree interamente di proprietà pubblica che da ormai più di 15 anni sono la rappresentazione di una città che non sembra più in grado di progettare un futuro di largo respiro. Tre "cuori pulsanti" della Parma che fu oggi ridotti, nel disinteresse pressoché totale delle istituzioni, a zone senza vita e inutilizzate nel cuore del centro urbano.

Il complesso ex Romanini-Stuard ospitava anziani malati, appartiene agli ex Iraia e da ormai quasi 15 anni è in attesa di una nuova destinazione. L'ex deposito Tep di viale Villetta, ex sede anche del comando dei vigili urbani, è diventato rifugio per senza tetto e sta cadendo in rovina, L'ex mercato bestiame di via del Taglio è solo in parte utilizzato: sono 3 esempi di malagestione della cosa pubblica di cui raccontiamo le travagliate vicende degli ultimi anni. Che per l'ex Romanini-Stuard vanno ricondotte alle incertezze dell'Asp Ad Personam (proprietà del comune di Parma), per il deposito Tep a Smtp spa (al 50% di Comune e Provincia) e per l'ex mercato a una partecipata del Comune.

1 EX ROMANINI-STUARD

Fino a 15 anni fa il complesso Romanini-Stuard rappresentava il polo per eccellenza dell'assistenza agli anziani n ella nostra città. Frutto di donazioni che si erano cumulate nei secoli scorsi, da una parte (Stuard) ospitava tutti i reparti geriatrico-riabilitativi e dall'altra (Romanini e Gulli, unico ancora in funzione) c'erano strutture per i non autosufficienti. Dal 2005 in poi, però, è iniziato un abbandono dovuto a clamorose indecisioni delle amministrazioni pubbliche (l'intera area lo è) che si sono succedute a tambur battente. L'ospedale ha chiuso lo Stuard per trasferire i reparti al Maggiore nel 2005 e l'anno successivo l'Asp Ad Personam (ex Iraia) ha acquistato il complesso per completare il polo per anziani. Nel 2008, dopo la chiusura definitiva anche del Romanini, però nasce la contrastata idea del Wcc (Welfare community center) di via Sidoli e si abbandona l'idea di un polo per anziani pensando alla vendita a privati del complesso per trasformarlo in residenziale. Poi, nel 2013, anche questa idea rientra e matura il progetto (mentre si susseguono i presidenti di Asp Ad Personam) di alienare parzialmente il complesso (solo l'ex Stuard) con il vincolo di realizzare alloggi di residenza sociale. Mentre i debiti di Asp crescono, il complesso viene messo all'asta per un paio di volte, ma nessuno i fa avanti per acquistarlo. Dopo l'alluvione del 2014, per un paio d'anni, l'ex Romanini riprende vita per dare spazio agli ambulatori e al day Hospital delle Piccole Figlie, distrutti dall'alluvione del Baganza dell'ottobre 2014. Si tratta però soltanto di un fuoco di paglia, perché nel 2016 le Piccole Figlie inaugurano i nuovi ambulatori e il silenzio e l'abbandono tornano sul Romanini, con lo Stuard sempre chiuso. L'ultimo progetto del Comune, dopo l'ennesimo cambio di direzione rispetto all'alienazione, è quello di un project financing con i privati coinvolti nella gestione per creare un nuovo polo di assistenza residenziale per anziani. Ma il Covid ci mette lo zampino e tutto è già stato rinviato al 2021. Intanto, dopo 15 anni, la zona attorno si è "desertificata" e nell'Oltretorrente rimane un "vuoto" pesantissimo che dura da 15 anni: tutti usati per non decidere cosa farne.



2 EX DEPOSITO TEP DI VIALE VILLETTA

In 14 anni, tanti ne sono passati da quel giugno del 2006 in cui venne abbandonato a favore del più moderno deposito realizzato qualche centinaio di metri più avanti, è caduto nell'oblio più assoluto.

Parliamo dell'ex deposito storico della Tep all'inizio di viale Villetta che per una decina d'anni ha anche ospitato la sede del comando degli allora vigili urbani che avevano traslocato in quel luogo per risparmiare sull'affitto della precedente sede in via Reggio, di proprietà privata. Trasferiti i vigili nell'attuale edificio di via del Taglio e bus e filobus a poca distanza, nessun utilizzo, neppure provvisorio, è stato fatto e neppure pensato per questa superficie di migliaia di metri quadrati che si trova a poche centinaia di metri dal centro della città e avrebbe anche un teorico valore commerciale. Ciò che fa riflettere è che l'abbandono non è frutto di una speculazione privata, perché la proprietà è interamente pubblica. E a detenerla è Smtp (la società per la mobilità e il trasporto pubblico), di cui sono soci al 50% il comune di Parma e la Provincia, vale a dire i due più importanti enti istituzionali del nostro territorio. In quasi 15 anni dalla chiusura ci sono stati soltanto un paio di velleitari tentativi di vendita all'asta dell'area che sono andati deserti e nessuna proposta per pensare a un eventuale suo riutilizzo a beneficio della collettività, scopo per la quale era stata acquisita negli anni Cinquanta. L'unica parte rimasta "in vita" è quella della sala Righi, con ingresso oggi obbligato da via Baganza, ma anche quella ampiamente sottoutilizzata rispetto al passato per le difficoltà nell'ottenere i permessi per l'apertura. Il risultato è che i vecchi capannoni stanno andando in rovina, la palazzina all'ingresso si presenta in pessime condizioni vista l'assenza totale di manutenzione e all'interno dell'ex deposito, nelle ore notturne, trovano rifugio sbandati di ogni genere. Un degrado assoluto nel cuore della città che avanza nel disinteresse di tutti e senza idee o proposte per fermarlo.



3 EX MERCATO BESTIAME AL CORNOCCHIO

Fino a una ventina di anni fa quella dell'ex macello e del mercato bestiame di via dei Mercati era una superficie che ogni mattina si riempiva di decine di persone e di numerosi dipendenti comunali. In quel punto, dopo il trasferimento dalla vecchia sede fra viale Mentana e viale Tanara, si erano infatti trasferite queste attività comunali. Da un lato arrivavano i camion con gli animali da vendere e dall'altro era in attività uno degli ultimi macelli di proprietà pubblica che ancora era in esercizio. I tempi, però, sono cambiati rapidamente e, nel giro di pochi anni, prima è stato chiuso il mercato bestiame (di cui sono ancora ben visibili le postazioni cui venivano legati gli animali) e qualche anno dopo anche il macello, travolto anche da inchieste giudiziarie, ha dovuto essere chiuso. Per quell'immensa area, che si trova in linea d'aria a poche centinaia di metri da tangenziale e aeroporto, era stato pensato da parte del proprietario, il Comune di Parma, un futuro che avrebbe dovuto essere all'avanguardia. Proprio lì avrebbe dovuto essere creato un polo per la logistica di portata nazionale in collaborazione con privati, ma con la partecipazione anche pubblica per organizzare al meglio il servizio di trasporto delle merci su tutto il territorio cittadino e provinciale. Venne creata anche una partecipata "ad hoc" per la realizzazione del progetto. Il risultato? Nessuno. La società, dopo qualche tentativo infruttuoso di trovare un partner è in pratica affondata sotto il peso dei debiti e il polo della logistica è rimasto soltanto un'idea virtuale. Da allora, l'area è utilizzata soltanto in parte per il deposito di alcuni materiali del Comune e per qualche anno ha ospitato i "baracconi" di San Giuseppe. Intanto l'incuria è sempre più evidente e l'area da ormai 20 anni attende una destinazione d'uso realistica, esempio di sperpero del patrimonio pubblico faticosamente accumulato in passato.