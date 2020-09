Medicina d'Urgenza trasferita al quarto piano del padiglione Centrale

Inizia nella giornata di giovedì 24 settembre il trasferimento della Medicina d’Urgenza, al quarto piano del padiglione Centrale (pad. 6). Il reparto, parte integrante della struttura complessa di Pronto soccorso e medicina d’Urgenza, accoglie i pazienti che necessitano di un’osservazione prolungata, di una terapia protratta, o di un approfondimento diagnostico, e sarà pienamente operativo nella nuova sede a partire dal venerdì 25. La nuova collocazione, consentirà di liberare gli spazi al sesto piano dell’Ala est (pad. 5), per il riavvio dell’attività di degenza di Day Surgery, della Chirurgia senologica e della Oculistica, dopo la completa sanificazione degli ambienti.

Il personale sanitario del reparto, guidato da responsabile Gianluigi Mossini, informerà pazienti e famiglie dello spostamento mentre la direzione sanitaria dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma ha provveduto a riorganizzare i percorsi interni al fine di contenere al minimo i disagi per la struttura.

I numeri di telefono per i contatti di Medicina d’urgenza e delle tre degenze brevi – Day surgery, Chirurgia senologica e Oculistica, non subiranno alcuna variazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA