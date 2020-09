Quattro bus colpiti da sassi in viale Toschi

Lancio di sassi contro gli autobus ieri mattina in viale Toschi. Non ci sono feriti ma i danni sono rilevanti.

Ignoti avrebbero lanciato oggetti, con tutta probabilità dei sassi, contro i bus di passaggio nel tratto di viale fra l'incrocio con viale Bottego e il ponte Verdi. Sarebbero stati colpiti almeno quattro bus in servizio ieri mattina in città, rompendo i vetri anteriori. Sembra però che gli episodi vandalici siano anche più numerosi: in alcuni casi, i mezzi non sarebbero stati centrati.

Un comportamento molto pericoloso, che - oltre ai danni - mette a rischio l'incolumità sia dei conducenti sia dei passeggeri. r.c.



© RIPRODUZIONE RISERVATA sassi bus