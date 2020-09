Camion in fiamme in A1 (all'altezza dell'Autocisa): traffico bloccato verso Bologna (Percorso alternativo)

Intervento dei vigili del fuoco in autostrada al chilometro 102, all'altezza dello svincolo con l'Autocisa, in direzione Bologna per un autoarticolato carico di sacchi di farina di castagna in fiamme. Sul posto un'autopompa, due autobotti e sette unità. Fortunatamente con sono segnalati feriti. Il traffico, però, è bloccato in direzione Bologna con 5 km di coda. In carreggiata opposta si segnala una coda per i curiosi che rallentano.

I veicoli diretti a Bologna devono seguire le indicazioni per la A15 Parma-La Spezia, uscire a Parma ovest e dopo aver percorso la via Emilia, possono rientrare in A1 al casello di Parma.

Sul luogo dell'evento sono presenti anche Polizia Stradale e personale di Autostrade per l'Italia.

.