Ad Alberi il patto di collaborazione porterà i "Giovani in scena"

Ad Alberi di Vigatto è pronto a partire un programma dedicato agli adolescenti che vedrà una grande festa finale il prossimo luglio a Villa Malenchini. Il Bilancio Partecipativo 2019/2021 del Comune di Parma nel quartiere di Alberi ha preso forma di un patto di collaborazione reso ufficiale in mattinata con la firma dell'Assessora alla Partecipazione e Diritti dei Cittadini Nicoletta Paci, di Debora Saccani, Dirigente del Settore Associazionismo, Partecipazione e Pari Opportunità del Comune di Parma e dei referenti del CCV (Consiglio dei Cittadini Volontari) del quartiere Vigatto insieme alle Associazioni locali (DEMOS, FAMIJA ALBERESE ANSPI), dalla Parrocchia di San Lorenzo e da singoli cittadini coinvolti sia nella fase di progettazione sia come destinatari delle iniziative.

Un patto, uno strumento che realizzerà attività socio- culturali e aggregative che andranno a promuovere "occasioni per decodificare emozioni e sostenere la crescita di cittadini attivi, di un legame col territorio" ha sintetizzato Sabrina Ghidini coordinatrice dei CVV insieme a Carolina Belfiore e Filippo Ghirardi" avvierà un percorso fatto di incontri condotti con tecniche teatrali di cui vedremo gli esiti finali in una bellissima serata il prossimo 6 luglio a Carignano a Villa Malenchini" L'Amministrazione Comunale insieme ad Associazioni, scuole, gruppi informali e singoli cittadini possono proporre e realizzare iniziative e servizi a sostegno della vita della comunità. Con il Bilancio Partecipativo 2019/2021 a Vigatto è emersa la necessità, ed è stato scelto un progetto rivolto ai ragazzi e alle ragazze della frazione. Le possibilità di espressione del teatro, l'apprendimento linguistico, laboratori artistici ed un evento finale musicale in cui i protagonisti saranno proprio i “giovani abitanti” del quartiere sono stati posticipati dall'epidemia di Covid e ora trovano finalmente una realizzazione a partire dal prossimo sabato nella Parrocchia di San Lorenzo, all'aperto sotto una grande tensostruttura. Ad Alberi quindi partirà un Bilancio Partecipativo che coinvolgerà i ragazzi delle frazioni in un modo "sano" di stare insieme, sollecitando le risorse emotive in modo creativo, attraverso opportunità aggregative e il coinvolgimento delle famiglie. "Questa modalità, di attività più che di opere vere e proprie è un evoluzione nell'attuazione del Bilancio Partecipativo che diversi quartieri hanno scelto" Ha commentato l'Assessora Nicoletta Paci. "Non solo manutenzioni o nuovi arredi urbani chiedono i quartieri. C'è l'esigenza di creare gruppo, legami tra i residenti e attività come questa riescono felicemente a metterlo in pratica".

Sabato 26 settembre il primo appuntamento di “Emozioni a Teatro”. Gli incontri si svolgeranno sempre di sabato pomeriggio per tutto il mese di ottobre e sono rivolti ai ragazzi della scuola secondaria di secondo grado, impegnati nella sperimentazione delle proprie emozioni a livello corporeo e vocale. Un nuovo ciclo di proposte verrà avviato in estate proponendo laboratori di apprendimento e iniziative rivolte alla cittadinanza e alla serata Demos Night, in cui i ragazzi si possono esibiranno in performance musicali ed artistiche.