Cassa Depositi e Prestiti apre una filiale anche a Parma

Plauso, da parte della Regione, Emilia-Romagna per la scelta di Cassa Depositi e Prestiti di rafforzare l’ufficio di Bologna e aprirne altri quattro sul territorio: uno a Rimini, uno a Modena, uno a Reggio Emilia e uno a Parma. Si tratta, osserva l’assessore regionale a allo Sviluppo Economico e al Lavoro, Vincenzo Colla di «una decisione importante soprattutto in un momento in cui, di fronte alle difficoltà causate dalla pandemia, è necessario un grande impegno per la ripartenza economica a partire da un forte sostegno delle nostre realtà produttive».

A giudizio dell’esponente della Giunta di Via Aldo Moro, «si

rafforza, la presenza dell’ente con i nuovi sportelli presso le Camere di commercio o le Fondazioni bancarie. Questa soluzione, che vede la Regione parte attiva, consente da un lato di consolidare le relazioni istituzionali e dall’altra di rinforzare il supporto alle piccole e medie imprese del territorio. Una presenza così rilevante di Cdp in Emilia-Romagna, come in nessun altro territorio nazionale - conclude Colla - è anche un riconoscimento di come questa regione, attraverso i forti investimenti in internazionalizzazione e innovazione, con le sue filiere e i suoi centri di ricerca sia un traino per l’intera economia nazionale».

