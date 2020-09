In 5 anni ha venduto 4600 dosi di eroina e hashish (anche nei pressi dell'Università): arrestato

Nelle ultime ore i Carabinieri della Compagnia di Parma, coordinati dalla Procura, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip nei confronti di un 39enne tunisino, Hammami Rabii. Secondo le indagini, dal 2015 al febbraio 2020 l'uomo avrebbe venduto a clienti circa 4500 dosi di eroina e 100 dosi di hashish per un importo complessivo di oltre 225 mila euro.

L’indagine –partita dalle dichiarazioni di un assuntore di stupefacenti che ha indicato in Rabiii il pusher dal quale aveva acquistato alcune volte la sostanza- si è sviluppata inizialmente attraverso la disamina dei tabulati della sua utenza telefonica e poi mediante la raccolta delle dichiarazioni dei soggetti con cui risultava in frequente contatto.

Sono state così ascoltate una decina di persone, che hanno riferito di aver acquistato droga (quasi sempre eroina; in alcuni casi hashish) dall’indagato, riconosciuto in foto.

Alcune delle cessioni di droga sarebbero avvenute anche in prossimità della sede dell’Università degli Studi di Parma ubicata in Borgo Carissimi. Propriuo per questo gli è stata contestata la speciale aggravante della cessione di stupefacente in prossimità degli istituti scolastici di ogni ordine e grado.



L’uomo si trova ora nel carcere di via Burla.