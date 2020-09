Incontro al Cubo: l'Italia post-covid secondo Scanzi

«Si diceva che finito il lockdown saremmo diventati migliori. Ma siamo davvero migliori o siamo rimasti quelli di prima, o addirittura peggiorati?». A rispondere a questa domanda sarà il giornalista Andrea Scanzi nel dialogo pubblico condotto da Luca Sommi sul rooftop del Cubo, lunedì prossimo, a partire dalle 18.

Il secondo appuntamento della rassegna «Invito all’ascolto» - ideata da Sommi, giornalista, conduttore, autore di programmi tv - sarà l’occasione per fare il punto su «L’Italia al tempo del Covid», come recita il titolo dell’incontro.

Andrea Scanzi, giornalista de «Il Fatto Quotidiano», ospite di numerose trasmissioni televisive, conduttore insieme allo stesso Sommi del programma Accordi&Disaccordi (in onda tutti i venerdì sera su Nove dopo Fratelli d’Italia di Crozza), con quasi 2 milioni di follower su Facebook, ha pubblicato con PaperFirst a luglio il suo ultimo libro: «I cazzari del virus. Diario della pandemia tra eroi e chiacchieroni», guidando le classifiche nazionali per settimane. In queste pagine Scanzi traccia un bilancio minuzioso e acuto sulla gestione dell’emergenza, analizza non solo i comportamenti degli italiani, ma anche e soprattutto le scelte, e ancor di più le dichiarazioni, della nostra classe politica.

«Mi fa molto piacere questo incontro con il mio compagno di avventura televisivo - spiega Sommi - perché è un giornalista libero, un professionista senza peli sulla lingua, un testimone lucido del nostro tempo. Insieme a lui passeremo in rassegna tutti i “tic”, i pregi e i difetti degli italiani emersi durante i mesi della pandemia. Parleremo anche e soprattutto di politica, o meglio di come la politica abbia affrontato e gestito questa situazione di crisi, e proveremo a rispondere alla domanda: “Siamo davvero migliori o siamo rimasti quelli di prima?”».

L’evento - organizzato nel pieno rispetto delle prescrizioni vigenti in termini di distanziamento e misure di sicurezza - sarà ad ingresso libero fino ad esaurimento posti. r.c.

