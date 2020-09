Mascherine e alcolici: 3 market etnici multati in via D'Azeglio e via Palermo

La notte scorsa due pattuglie della Squadra Volante della Questura di Parma, coadiuvate da 3 pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia, da due pattuglie specializzate della Polizia Municipale ha svolto una serie di servizi di controllo all’interno di locali pubblici con riferimento alla normativa anti-covid ma anche per il contrasto allo spaccio di droga. Sono state controllate più di 50 persone e 7 esercizi commerciali. Questi ultimi erano stati segnalati da parte dei cittadini stessi del quartiere san Leonardo ed Oltretorrente. In tre market etnici, in via D’Azeglio e in via Palermo, sono state comminate sanzioni amministrative per il mancato uso delle mascherine di protezione individuale, e per la vendita di bevande alcoliche non autorizzate sulla base della licenza posseduta. Sanzioni amministrative anche per la mancata esposizione di orari e prezzi. Durante i controlli, in via Trento angolo via Monte Altissimo, sono stati fermati un gruppo di cittadini nigeriani, tra cui uno gravato da un rintraccio per notifica di un provvedimento di espulsione.

