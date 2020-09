Via Farini, assembramento (davanti) al bar: chiuso il locale per 5 giorni

La notte scorsa, durante gli abituali controlli anti-covid del fine settimana e dopo numerose segnalazioni al 113, davanti ad un bar di via Farini gli agenti hanno riscontrato la presenza di oltre 250 persone: nei tavoli esterni è stata constata la presenza di tavoli ravvicinati, con persone sedute ed in piedi senza che facessero uso della mascherina. E senza distanza interpersonale. Il bar oggi è stato sanzionato dalla Polizia di Stato in collaborazione con la Polizia Locale, e dovrà restare chiuso per 5 giorni. Uno dei proprietari, Emilio Mazzuoli, ha commentato, sinteticamente: "La legge dovrebbe essere uguale per tutti". L'attività di controllo, nei giorni scorsi ha portato a sanzioni per due market etnici di in via D’azeglio e in via Palermo, per il mancato uso delle mascherine di protezione individuale, e per la vendita di bevande alcoliche non autorizzate sulla base della licenza posseduta. Sanzioni amministrative anche per la mancata esposizione di orari e prezzi.