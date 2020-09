Col cane anti-droga davanti alle scuole e al parco Falcone: trovate diverse dosi nascoste

Con l'aiuto del fiuto di Amper, esperto cane anti-droga del Reparto cinofili della Polizia di Stato di Firenze, la Squadra Volanti di Parma ha eseguito sabato mattina diversi controlli mirati davanti agli istituti scolastici nei quali, sempre più spesso, si verificano episodi di spaccio tra i giovani studenti, nei parchi e tra Viale Vittoria e Via dei Mille. I servizi sono stati eseguiti con l'aiuto della Polizia Municipale di Parma.

Sono stati rinvenuti diversi involucri contenenti sostanza stupefacente nascosti al Parco Falcone e Borsellino ma anche nelle immediate adiacenze delle scuole, per un totale di circa 40 grammi.

Il progetto, che sarà attivato in via sistematica dalla Questura di Parma, ha lo scopo di impedire il dilagare di un fenomeno di particolare gravità, come quello dello spaccio di sostanze stupefacenti, e di educare le giovani generazioni alla legalità.