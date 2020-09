Il titolare del bar chiuso per assembramenti: "E dopo il lockdown, ecco come ci premia lo Stato"

"É cosí che un bar, dopo essersi rialzato dalle difficoltá incontrate durante questo difficilissimo periodo di quarantena, viene premiato dallo stato. Dopo 5 mesi eccoci qua chiusi di nuovo. Ma non importa... ci rialzeremo ancora. Magari perché no, piú forti di prima!". Duro l'intervento su Facebook del titolare del bar Peter Pan di via Farini, chiuso per 5 giorni dopo che la Polizia e la Polizia municipale hanno verificato assembramenti davanti al locale. E c'è chi si chiede perché vengano multati i bar e non i clienti irrispettosi della normativa anti-Covid.

