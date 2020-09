70 kg di cibi scaduti e magazzino con carenze igieniche: multata attività di ristorazione

I Carabinieri del Nas di Parma, insieme ai militari del Comando Provinciale, hanno effettuato delle ispezioni igienico sanitarie in alcune attività di ristorazione dellla città. In un locale, al momento del controllo, hanno rinvenuto e posto sotto sequestro diversi generi alimentari scaduti ed in parte custoditi in involucri privi di etichetta con le indicazioni per la tracciabilità del prodotto. Sono state riscontrate carenze igienico sanitarie nel magazzino del locale. Sono stati sequestrati circa 70 kg di prodotti alimentari ed elevate sanzioni per un importo di circa 3 mila euro.

