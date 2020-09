Indice di sportività, Parma al 34° posto in classifica. Ma al top per rugby e baseball

Molto, per tutte le città, ha influito la pandemia: attività agonistiche ed amatoriali sospese ed eventi annullati per mesi. E' stato conteggiato anche questo, quest'anno, nella classifica stilata dal Sole 24 ore che mette in fila le città italiane in base all'indice di sportività. A creare la classifica contano strutture sportive, risultat dello sport a squadre, società attive. E Parma è al 34esimo posto. Ma con il podio per quanto riguardas il rugby e il terzo posto per altri sport a squadre tra cui baseball e pallanuoto.

