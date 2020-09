Mille euro di rimborsi di medicinali non dovuti: farmacista denunciato per truffa al Servizio sanitario

I Carabinieri del Nas di Parma, unitamente ai militari del Comando Provinciale, hanno effettuato delle ispezioni igienico sanitarie in alcuni esercizi pubblici del Comune di Salso. A finire nei guai è stato il titolare di una farmacia, denunciato per truffa al Servizio Sanitario Nazionale. Nella farmacia sono state trovate 26 confezioni di specialità medicinali dalle quali erano stati rimossi i bollini farmaceutici (fustelle) ed inoltrati, con le rispettive prescrizioni al servizio farmaceutico dell’A.U.S.L. di Parma per il rimborso a carico del servizio sanitario. Il valore della merce sequestra ammonta a circa mille euro.