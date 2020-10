Allerta meteo arancione: forti temporali in tutta la regione

L’Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna hanno diramato l'allerta meteo arancione, valida dalle ore 00.00 del 2/10/2020, alle ore 00.00 del 3/10/2020, per precipitazioni a prevalente carattere di rovescio e/o temporale che interesseranno l'intera regione. "Nello specifico, sono previsti flussi in quota da sud-ovest umidi ed instabili che interesseranno la nostra regione apportando un aumento della ventilazione con associate precipitazioni a carattere convettivo e persistenti lungo i rilievi centro-occidentali e sulla pianura occidentale. La ventilazione si disporrà dai quadranti meridionali divenendo forte lungo le macroaree montane dei rilievi appenninici, con venti di ricaduta sulle zone pedemontane del settore occidentale e sule zone pianeggianti e pedemontane della Romagna". Per aggiornamenti in tempo reale: https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/