Infortunio mortale a Cervarezza, morto un imprenditore 62enne

Alle ore 12 di oggi 1 ottobre i carabinieri della stazione di Collagna sono intervenuti, unitamente al personale della medicina del lavoro della ASL di Scandiano, in via Resistenza a Cervarezza del Ventasso dove si era verificato un infortunio sul lavoro mortale che ha coinvolto un 62enne di Cervarezza, socio di un azienda del paese. Dai primi accertamenti eseguiti dai Carabinieri e dal personale del medicina del lavoro è stato accertato che l'imprenditore stava scaricando tubi in politilene da un camion utilizzando la gru di un altro camion della sua ditta.

Il carico di materiale in politilene si è sfilato dalle fasce della gru, cadendo addosso alla vittima, reggiana e residente nello stesso paese montano. I soccorsi sono risultati vani, l'uomo è deceduto sul colpo. Sull'accaduto indagano i carabinieri di Collagna che hanno sequestrato i mezzi coinvolti, oltre al personale della Medicina del lavoro dell’Ausl di Scandiano. La salma è a disposizione della Procura che aprirà un’inchiesta per accertare le cause e eventuali responsabilità.