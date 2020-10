Mercante autunno, un autobus (ogni 30') per le fiere da via Mazzini

Da sabato 3 a domenica 11 ottobe, in occasione di Mercante autunno 2020, verrà istituito un servizio di trasporto pubblico con autobus dal centro di Parma alla sede delle Fiere di Parma a Baganzola e viceversa:

1) PARTENZA: dalla fermata delle linee 3 – 4 – 5 sul lato nord di Via Mazzini.

2) PERCORSO

- Andata: Via Mazzini - Viale Mariotti - Viale Toschi - Stazione FS (fermata Ovest) - V.le Piacenza - Via Lanfranco - Via Anselmi - Via Savani - Baganzola Fiere di Parma (ingresso Fiera Centro).

- Ritorno: Fiere di Parma (ingresso Centro) - Via Savani - V.le Piacenza - V.le Bottego - Stazione FS (fermata Est) - V.le Mentana - Strada della Repubblica - Via Mazzini.

3) FERMATE: a richiesta, in corrispondenza di tutte le paline urbane esistenti lungo i percorsi suddetti.

4) ORARI: - da Via Mazzini ogni 30 minuti dalle ore 9,00 alle ore 19,00;

- dalla Fiera ogni 30 minuti dalle ore 9,35 fino a 35 minuti dopo l’orario di chiusura.

5) TARIFFE: Saranno applicate le tariffe attualmente in vigore sulla rete urbana delegazionale:

- biglietti a validità urbana/delegazionale da 80 minuti € 1,50;

- saranno validi tutti gli abbonamenti in vigore sulla rete urbana/delegazionale di Parma.