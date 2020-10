Plastica e barattoli si raccolgono anche sotto terra

In piazzale Bertozzi coloro che volessero differenziare la plastica e il barattolame hanno da oggi un aiuto in più. È stata attivata infatti, alla presenza dell’assessora alle Politiche di sostenibilità ambientale Tiziana Benassi e dei tecnici di Iren, l’isola ecologica interrata dedicata alla raccolta differenziata di questa frazione di materiale da riciclare.

Si tratta di un punto di raccolta che è sistemato sotto terra, al quale si accede mediante una apposita bocchetta che viene attivata dall’utente. L’isola ecologica interrata permette il conferimento di plastica, barattolame e contenitori tipo tetra pak attraverso l’utilizzo della EcoCard. E’ necessario infatti identificarsi avvicinando la propria tessera elettronica che consente l’apertura della torretta.

“Abbiamo voluto dare vita a questa stazione, ferma da diversi anni - ha commentato Tiziana Benassi, assessora alle Politiche di sostenibilità ambientale – a completamento del progetto di dotare di mini ecostation il centro e l'oltretorrente, funzionale anche alla riqualificazione del quartiere e di questo piazzale. Con questa attivazione diventano 6 le mini ecostation presenti alle quali si aggiungono le 8 collocate nella cintura della città: l'obiettivo è quello di favorire il più possibile la raccolta differenziata attraverso una maggior flessibilità di conferimento per i cittadini, rispetto i giorni e gli orari prestabiliti”.

Come ha spiegato Giulia Consigli, responsabile Progettazione Raccolte di Iren per l'Emilia, ogni conferimento non comporta alcun costo all’utente e l'identificazione e registrazione degli accessi è esclusivamente a fini statistici. Per il conferimento è necessario premere il pulsante per l’attivazione e passare l’EcoCard dell’intestatario della tassa rifiuti davanti al lettore: all’accensione della luce verde, la bocchetta si aprirà automaticamente.

Cosa conferire

Piatti e bicchieri in plastica, bottiglie di plastica per bevande, lattine per le bevande e per l’olio, scatolette, flaconi dei prodotti per l’igiene personale e la pulizia della casa, tappi a vite e a corona, borsine di plastica, pellicola per alimenti, vaschette per alimenti in plastica, alluminio o polistirolo, brick del latte e dei succhi di frutta, appendiabiti in plastica, bicchieri trasparenti in plastica.

Cosa non conferire

Posate in plastica, giocattoli, barattoli con residui di vernice o colore, Custodie per cd, imballaggi o contenitori pieni o molto sporchi (per esempio vasetto pieno di yogurt).

Potranno utilizzare l’isola ecologica interrata tutti i cittadini di Parma che hanno un contratto di igiene ambientale attivo. Il conferimento è possibile solo con EcoCard. La richiesta dell’EcoCard può essere effettuata tramite il Servizio Customer Care Ambientale 800.212607, recandosi al Punto Ambiente o tramite l’indirizzo e-mail ecocard.pr@gruppoiren.it.