Troppe botte al bar: il questore chiude per 5 giorni un locale a Colorno

Dopo una serie di interventi effettuati dalle pattuglie dei carabinieri di Colorno, per episodi di violenza, in un esercizio commerciale del paese nel mese di agosto, è stata proposta alla Questura di Parma, la chiusura del locale in base a quanto disposto dalla normativa per prevenire situazioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica. Oggi è stato notificato alla 36enne, titolare del bar, il decreto di chiusura per 5 giorni.

Ieri, i carabinieri del Comando Provinciale hanno arrestato una 35enne algerina, residente a Reggio Emilia, trovata in possesso di circa 50 grammi di cocaina. La donna, in Via Emilia Est, era stata fermata da una pattuglia per un controllo dei documenti. I militari, insospettiti dal nervosismo della donna, hanno perquisito il mezzo trovando nascosto all’interno un involucro di cellophane con 50 grammi di sostanza stupefacente. La 35enne è stata dichiarata in arresto per violazione della normativa sugli stupefacenti. Oggi l’arresto è stato convalidato e la giovane è stata messa ai domiciliari, con obbligo di firma, a Reggio Emilia.