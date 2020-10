Con gli abbonati alla scoperta dei palazzi storici della città

Secondo ed ultimo appuntamento per gli abbonati di Gazzetta di Parma alla scoperta dei palazzi storici della città con la guida di Carlo Mambriani e Alessandro Malinverni.

La passeggiata seguendo l’asse di due delle vie principali, strada Farini e strada della Repubblica, ha coinvolto tutti i presenti in un viaggio non solo architettonico ma anche nella storia dei casati che quei palazzi hanno realizzato, abitato e rinnovato arricchendoli secondo il gusto dei tempi.

Ad introdurre l’appuntamento, organizzato nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza in materia anti Covid -19, è stata Sabrina Schianchi, responsabile marketing del gruppo Gazzetta di Parma

«Queste visite - ha illustrato agli intervenuti - nascono dalla rubrica che, dalla scorsa primavera, ogni giovedì, è presente sulle pagine del nostro giornale dedicata ai palazzi nobiliari e alle dimore storiche, ideata dal giornalista Aldo Tagliaferro».

Da Palazzo Pallavicino, gioiello del tardo Barocco, con il suo cortile nobile e lo scalone a tre rampe curvilinee, che fu di due potenti casate, gli Sforza di Santafiora e i Pallavicino del ramo detto «di Roma», Mambriani e Malinverni hanno guidato gli abbonati presenti fino a Palazzo Marchi, con il suo scalone monumentale e il salone settecentesco, esemplare unico nel cuore della città, passando per l’imponente Palazzo Baiardi Rosazza Carmi, dal fascino neoclassico, da Palazzo Tarasconi di recente restaurato, accolti con la consueta disponibilità dal proprietario, Corrado Galloni, e poi dall’ex sede della Banca d’Italia, da Palazzo Giandemaria Belloni che si affaccia su Borgo Giacomo Tommasini, da Palazzo Rangoni, Palazzo Lampugnani e gli altri che guardano su strada della Repubblica con la loro storia e l’attualità.

«Sono proposte sempre interessanti, che educano il cittadino alla conoscenza della propria città. Preparati e competenti i relatori che danno la possibilità di entrare nella storia anche meno nota e semplificarne la percezione» ha commentato Andrea Musi, uno dei partecipanti alla riuscita iniziativa.

«E’ la prima volta che partecipo - ha detto a sua volta Gloria Attolini - È una iniziativa bellissima che il giornale della nostra città abbia questa disponibilità, di mettere in stretto contatto il cittadino con luoghi di cui quasi sempre si perde di vista la dimensione storica. Quando giriamo per le vie - ha sottolineato - diamo per scontato che ci siano dei palazzi ma ci concentriamo su quanto è ad altezza d’occhio mentre con queste visite si è costretti a guardare in alto e a scoprire cose nuove».

«Grazie alla gentilezza di certi proprietari poi che permettono di entrare nei palazzi si apre un mondo che mai si sarebbe immaginato» ha concluso.

Anche Riccardo Paggini ha confermato quanto sia interessante un’iniziativa che permette di scoprire angoli non accessibili a tutti. «Grazie alla Gazzetta si aprono palazzi straordinari illustrati benissimo da entrambi i relatori con la possibilità di scoprire situazioni sconosciute» ha commentato.

«E’ la prima volta che riesco ad iscrivermi alla visita guidata: sono iniziative gettonatissime, molto valide e coinvolgenti. Partecipando ci si arricchisce culturalmente e si conosce meglio la città» ha aggiunto Marialberta Piazza.

L’itinerario si è concluso a Palazzo Marchi dove i visitatori sono stati accolti da Bianca Marchi che ha sottolineato il piacere di ricevere visite organizzate come questa aggiungendo che «nel 2021 è prevista l’apertura stabile del palazzo con i suoi spazi: un vero e proprio museo del Settecento che nessuno ha ancora visto e dove speriamo di riuscire ad ospitare al più presto eventi».

I presenti sono rimasti affascinati davanti allo scalone monumentale voluto da Scipione Grillo, per una dimora a cui lavorarono i migliori allievi dell’Accademia di Belle Arti della città, fra i quali Giocondo Albertolli, autore delle pregevoli decorazioni a stucchi del piano nobile, in quel salone delle feste dove la visita si è conclusa.