Bosi: "La La Cittadella resterà a vocazione sportiva: nessuna cementificazione"

“L’ex scuola di Baganzola ha un accordo che ne prevede la demolizione a spese delle Ferrovie e dunque non può essere riutilizzata. Per quanto riguarda le altre ex scuole (Casalbaroncolo e Martorano) sono nel piano alienazioni e anche quella di Cervara potrebbe seguire questa strada visto che i bandi pet l’assegnazione della gestione sono andati deserti. Pensiamo invece a mantenere quella di Panocchia come sede di seggio. Infine l’ex Violi di via Venezia è sede di una Coop ma la ristrutturazione sarebbe troppo onerosa”. Lo ha detto il vicesindaco Bosi rispondendo a Campanini che chiedeva quali progetti ci fossero. Bosi ha anche ricordato che per scelta i fondi disponibili vengono dati prioritariamente al recupero delle ex sedi di circoscrizione fra cui via Argonne, San Leonardo e l’ex municipio di San Lazzaro di via Zarotto inagibile dai tempi dell’ultimo terremoto

Nuovo consiglio comunale oggi dopo che lunedì scorso la seduta si era protratta più del previsto. Si inizia con un’interrogazione di Bonetti (Pd) sulla situazione della Cittadella e sul progetto di ristrutturazione. Polemico è stato il vicesindaco Bosi che ha parlato di “falsità diffuse da alcuni comitati e associazioni su cementificazione e cambi di funzione del parco. La Cittadella resterà a vocazione della pratica dello sport diffuso. Non sarà realizzato lo skate park e saranno spostati e fatti a nuovi i due campi da basket ma non ci sarà nessuno spazio per spettacoli. Per il fitness inoltre ci saranno nuovi attrezzi donati da un’azienda del settore Non ci sarà nessuno stravolgimento quindi della Cittadella ma solo un miglioramento della situazione del parco”. Alinovi ha parlato di “progetto aperto con iter avviato nel 2017 e che ha già subito diverse modifiche fin qui. Siamo comunque disponibili a ulteriori confronti e incontri “