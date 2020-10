Aggredisce due carabinieri e li manda all'ospedale, arrestato un nigeriano 35enne

Nella giornata di ieri, in via San Leonardo, i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Parma hanno fermato per un controllo documenti un 35enne nigeriano, in Italia senza fissa dimora. Lo stesso, per evitare, l’identificazione aggrediva la pattuglia che a fatica riusciva ad avere ragione dell’aggressore. Sottoposto a perquisizione veniva trovato in possesso di 3 grammi di cocaina e della somma di 260 euro. A seguito della violenta colluttazione ai militari, visitati al Pronto Soccorso dell’Ospedale, sono state diagnosticate contusioni e traumi guaribili in 7 giorni. L’arrestato, dopo la convalida, è stato portato nel carcere di via Burla in custodia cautelare in attesa del processo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA droga

stranieri