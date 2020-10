Domani tamponi per alunni e insegnanti di 6 classi (1 di Colorno e 5 di Parma), 2 in quarantena preventiva

Sono in programma per domani, mercoledì 7 ottobre i tamponi su alunni e insegnanti di 6 classi, disposti dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell’AUSL, dopo che si sono riscontrati casi di positività al coronavirus. A seguito dell’indagine epidemiologica, i professionisti sanitari hanno disposto la quarantena preventiva per due classi: una della scuola materna Belloni di Colorno, l’altra dell’asilo nido Aladino di Parma. Per quest’ultima classe, i tamponi sono in programma per i prossimi giorni.

Niente quarantena preventiva, ma solo tamponi, per le altre classi: una della scuola elementare Belloni di Colorno, una del liceo scientifico Bertolucci di Parma e tre della scuola elementare Martiri di Cefalonia di Parma. Solo in quest’ultimo caso, la positività al coronavirus che ha fatto scattare l’intervento dell’AUSL è stata riscontrata su un insegnante.

In giornata, sono arrivati gli esiti dei tamponi eseguiti ieri su alunni e insegnanti di due classi della scuola elementare Anna Frank: sono tutti negativi. Per una della due classi, continua comunque la quarantena.