La mostra dell'Antelami per i nostri abbonati

Continuano le iniziative rivolte agli abbonati della Gazzetta: sabato è in programma una visita guidata in Battistero alla mostra «Antelami a Parma. Il lavoro dell’uomo, il tempo della terra». In collaborazione con Fabbriceria della Basilica Cattedrale di Parma, la visita sarà curata dallo storico dell'arte Francesco Francesconi di ArcheoVea Impresa Culturale e svolta nel pieno rispetto di protocolli di sicurezza in materia anti-Covid19. Per iscriversi occorre essere abbonati alla Gazzetta di Parma (carta o digitale) e inviare un'email a marketing@gazzettadiparma.it indicando il proprio nome e cognome e, se si desidera, quello di un accompagnatore. Solo chi riceverà l'e-mail di conferma potrà partecipare.