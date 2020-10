Tosse no-Covid e rischi dell'obesità

Tosse secca, febbre, raffreddore? Nell'era Covid-19 sono i classici sintomi che mettono sul chi-va-là. All'abc del comportamento corretto è dedicato un ampio servizio nell'inserto Salute&Benessere, in uscita (gratuitamente) domani con la nostra Gazzetta. Inoltre due pagine saranno dedicate all'Obesity Week al via nei prossimi giorni, cioè al «grasso viscerale» così difficile da eliminare. I traumi per cadute da monopattino e la vitiligine sono gli altri argomenti trattati. Per saperne di più e prevenire guai.