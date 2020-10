Carenze igieniche e alcol anche ai minorenni: multati alcuni locali del centro

Proseguono i servizi di controllo del territorio da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Parma, in particolare per prevenire e reprimere furti e rapine e contrastare lo spaccio di droga. Obiettivo, non solo garantire sicurezza, ma incrementarne la percezione da parte della popolazione.

I Carabinieri della Stazione Parma Centro e Oltretorrente, nel corso di un servizio svolto in centro, hanno denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere un 40enne domenicano trovato in possesso di un coltello con lama d’acciaio di 10 cm ed un 17enne trovato in possesso di un arnese rompivetro con punta in acciaio. Sono stati inoltre sequestrati complessivamente 60 grammi di sostanza stupefacente e quattro giovani segnalati alla Prefettura come consumatori.

Nello stesso servizio, tra Via Garibaldi e Via Farini, i Carabinieri del Nas hanno ispezionato diversi locali, elevando sanzioni per carenze igienico sanitarie e per somministrazione di bevande alcooliche a minori di 18 anni.

I Carabinieri di Fontanellato hanno denunciato un 22enneucraino residente a Brescia per truffa. Il giovane, con inganno ha indotto, a seguito di inserzione su un sito di compravendita online, un 58enne a farsi accreditare su una carta Postpay la somma di 800 euro per l’acquisto di un frigorifero che la vittima non ha mai ricevuto.

I Carabinieri di Traversetolo hanno invece denunciato un 23enne per guida in stato ebbrezza e resistenza a pubblico ufficiale. Sottoposto al test con l’etilometro e risultato positivo, ha reagito nei confronti dei militati che non riportavano lesioni.