La polizia sequestra e restituisce una bicicletta da corsa rubata

Nel corso di questa settimana l’attività della squadra volante della Questura ha permesso di ritrovare e restituire al legittimo proprietario una bicicletta in alluminio e carbonio, marca Colnago, modello CLXevo del valore stimato di 2.500 euro.

Gli equipaggi della volante nel quartiere SPIP hanno notato un’autovettura sospetta per la sua presenza in orario notturno nelle vie del quartiere industriale.

Fermato il mezzo, senza più nessuno a bordo, gli agenti hanno trovato alcuni attrezzi da scasso ed una bicicletta bianca in carbonio, evidentemente rubata. La bici era stata rubata in occasione di un furto consumato nella nottata stessa in un'attività commerciale nella vicina via Colombo. Negli uffici della volante è stata quindi restituita al legittimo proprietario.

