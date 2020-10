Parmigiano Reggiano al Festival dello Sport di Trento con Jannik Sinner

Il Consorzio Parmigiano Reggiano sarà Partner della terza edizione del Festival dello Sport che si terrà dal 9 all’11 ottobre. Il grande evento organizzato dalla Gazzetta dello Sport e dalla Provincia di Trento si svolgerà per la prima volta in formato DIGILIVE sui siti festivaldellosport.it e gazzetta.it. Tre giornate di conferenze, workshop e camp digitali dedicati al tema "We are the champions”. Al Festival dello Sport, il Consorzio sarà protagonista con il giovane campione di tennis Jannik Sinner.

È il terzo anno consecutivo – e quindi fin dal principio – che il Parmigiano Reggiano supporta il Festival dello Sport per promuovere valori quali il rispetto, lo spirito di sacrificio e la genuinità, che stanno alla base di un’idea di sport divertente, sano e vicino alle persone. Valori condivisi e rappresentati anche dalla filiera del Parmigiano Reggiano che, ogni giorno, vede coinvolti in un grande lavoro di squadra migliaia di allevatori e 320 caseifici artigianali nella ricerca dell’eccellenza assoluta.

Al Festival dello Sport, dopo gli eccezionali risultati conseguiti al torneo Roland Garros, il nuovo ambassador del Consorzio Jannik Sinner racconterà al pubblico il suo modo di intendere il tennis - dalla tecnica di gioco fino all’approccio mentale alle partite. Il Talk, in modalità digilive, si terrà venerdì 9 ottobre alle ore 14:30 con la partecipazione di Sinner e del suo allenatore Riccardo Piatti. Tra gli argomenti in scaletta ci sarà anche l’importanza della corretta alimentazione nella dieta di uno sportivo e, di conseguenza, del contributo che garantisce il consumo di Parmigiano Reggiano. Jannik preferisce il gusto delicato, che trova nelle stagionature dai 12 ai 15 mesi, e lo porta sempre con sé.

Il Parmigiano Reggiano è infatti un prezioso alleato degli atleti grazie alle sue “fenomenali” qualità intrinseche: digeribilità, alto contenuto di calcio presente in forma biodisponibile, assenza di conservanti, fonte di minerali, piacevolezza e gradimento organolettico.

“Il Parmigiano Reggiano – ha affermato il presidente del Consorzio, Nicola Bertinelli – non è solo buono fa anche bene. Il nostro formaggio è un’icona della tradizione, ma è allo stesso tempo un prodotto estremamente contemporaneo, in linea con uno stile di vita sano e dinamico. Gli ingredienti sono solo tre: latte crudo, sale e caglio. È privo di additivi e conservanti, è facilmente digeribile ed è anche naturalmente privo di lattosio. Una riserva di energia ready-to-use prima, durante e dopo ogni sforzo fisico”.

Grazie ai suoi amminoacidi liberi al calcio altamente assimilabile, ai sali minerali e alle proteine, il Parmigiano Reggiano un alimento ideale per gli sportivi: una porzione di soli 25 g di Parmigiano Reggiano apporta una quantità di calcio che contribuisce alla normale funzione muscolare e del metabolismo energetico. Nella stessa porzione da 25 g è inoltre presente una quantità di fosforo che contribuisce al mantenimento di ossa e denti normali.