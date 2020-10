A Parma e a Torino in arrivo i nuovi contatori Ireti-Iren

Ireti, società del Gruppo Iren che gestisce il servizio di distribuzione e misurazione dell’energia elettrica, ha presentato all’Autorità di regolazione per l'energia (Arera) un piano da 120 milioni di euro per la posa dei nuovi contatori di ultima generazione 'smart meter 2G' a Torino e a Parma.

Il piano prevede l’installazione di oltre 787mila contatori di energia elettrica in 15 anni a partire dal 2021 e consentirà di «aumentare la proattività dei clienti finali - spiega Ireti - e la consapevolezza dei propri consumi, grazie alle nuove funzionalità e ai vantaggi offerti dall’ultima generazione dei contatori intelligenti».

