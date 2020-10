I cani poliziotto Irvin e Jago trovano "un fiume" di erba nei parchi pronta per lo spaccio

Nel corso della giornata di martedì 6 ottobre deu equipaggi della polizia e 4 pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia, coadiuvati da personale specializzato della squadra Cinofili di Bologna e da una pattuglia della Polizia Locale, hanno svolto servizi di controllo del territorio per la prevenzione e repressione dell’attività di spaccio nelle adiacenze degli istituti scolastici e nei parchi cittadini.

Il personale della polizia ha sanzionato un cittadino congolese, trovato in possesso di sostanza stupefacente in prossimità di un istituto scolastico.

Inoltre, il fiuto dei cani Irvin e Jago ha permesso di rinvenire e sequestrare complessivamente 137,5 grammi di hashish e 11,8 grammi di marijuana, nascosti nei parchi cittadini, pronta per essere rivenduta sul mercato.

Sono state identificate 74 persone e controllati 47 veicoli.



