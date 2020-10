Nasce Cibus Lab, link tra industria alimentare e buyer esteri

Fiere di Parma ha creato un nuovo progetto educational, Cibus Lab, per mettere in contatto i retailer internazionali e l’industria agroalimentare italiana. Il progetto si colloca tra le tappe di avvicinamento alla fiera Cibus, che si terrà a Parma dal 4 al 7 maggio 2021. E’ stato creato il portale Cibus Lab che, grazie alla collaborazione con testata on line di settore GdoNews, offre notizie, approfondimenti, pubblicazioni ed eventi online per i buyer e per le aziende produttive ( https://www.cibus.it/cibus-lab/ ). Saranno anche messi a disposizione manuali e-book sulle categorie merceologiche più rilevanti del food made in Italy e webinar correlati che vedranno la partecipazione di buyer, importatori stranieri e rappresentanti dell’industria agroalimentare italiana. Obiettivo della nuova iniziativa è quello di informare e favorire il business B2B, creando consapevolezza e relazioni. .