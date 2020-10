Il Mercato Campagna Amica a barriera Repubblica profuma d'autunno

L’autunno è arrivato e con lui i primi frutti di stagione. Tra questi uno dei più conosciuti e apprezzati per le sue proprietà è la castagna. E proprio a lei è dedicato –comunica Coldiretti Parma - l’evento in programma sabato mattina 10 ottobre al Mercato di Campagna Amica di Barriera Repubblica a Parma in Largo Calamandrei.

Protagoniste al centro della piazza del mercato saranno le castagne del nostro Appennino di cui saranno presentate tutte le caratteristiche e i valori nutrizionali dagli Chef LILT Pier Luigi Pellegri e Marco Morganti, che vestiranno anche i panni dei “castagnari” preparando gustose caldarroste da degustare, tra un acquisto e l’altro. Sarà anche l’occasione per scoprire come utilizzare al meglio questo frutto autunnale in cucina per la preparazione di dolci e pietanze salate. Coronerà il tutto una esposizione di prodotti a base di castagne, con in testa il castagnaccio o pattona.

“Una festa rivolta a grandi e piccini– conclude Coldiretti – per immergersi nei colori e nei profumi dell’autunno, approfondire la conoscenza della castagna, il cosiddetto “pane dei poveri”, ricca di fibre, vitamine, minerali, molto adatta per combattere anemia e stanchezza fisica, e acquistare, in tutta sicurezza, un frutto fresco e di qualità insieme agli altri prodotti di stagione, tipici del territorio, presenti sui banchi del mercato.