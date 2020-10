Nella scuola elementare Martiri di Cefalonia sono stati individuati altri sette alunni positivi al coronavirus. Di questi, - comunica l'Ausl - sei frequentano la classe già in quarantena. L’altro alunno positivo, frequenta una differente classe, per la quale non è scattato l’obbligo di quarantena. I tamponi nell’istituto erano stati disposti dai professionisti del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’AUSL, dopo aver riscontrato la positività di un insegnante.