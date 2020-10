Niente formazione anti-Covid ai dipendenti: farmacista deferito

I Carabinieri del Nas di Parma, insieme ai militari del Comando Provinciale, hanno effettuato un’ispezione in una farmacia della città nell’ambito della campagna di controllo straordinario negli esercizi commerciali a seguito dell’emergenza Covid-19. Nel corso dell’attività sono state riscontrate diverse inosservanze da parte del datore di lavoro. In particolare, il farmacista non ha assolto all’obbligo di formazione ed informazione nei confronti dei dipendenti in merito ai rischi sulla salute e sicurezza connessi al rischio biologico legato alla diffusione del virus e non aver provveduto ad effettuare l’aggiornamento del documento valutazione di rischio. Il farmacista, un 56enne di Parma, è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica.

